2 Mit neu-designtem Trikot bestreiten die Fußballer der TSG Balingen am Samstag ihr erstes Heimspiel in der Regionalliga Südwest gegen FK Pirmasens. Dieses wurde von Trikotsponsor Heinrich Sülzle, Andreas Richter vom Ausrüster Uhlsport und TSG-Sportvorstand Fabian Kurth (von links) vorgestellt. Foto: Kara

Die Weichen für eine langfristige und erfolgreiche Partnerschaft gestellt haben die Kicker der TSG Balingen Fußball e.V. und ihr Haupt- und Trikotsponsor, die Sülzle-Gruppe aus Rosenfeld: Das Unternehmen verlängert seinen Vertrag um fünf Jahre.

"Es freut uns, zu verkünden, dass unser bisheriger Hauptsponsor, die Sülzle-Gruppe, ihren Vertrag signifikant erhöht hat, und dies gleich um fünf Jahre bis 2026", teilte der Geschäftsführer der TSG, Jan Lindenmair, bei einer Pressekonferenz am Mittwoch im VIP-Bereich der Bizerba-Arena, der nun den Namen "Sülzle-Lounge" trägt, mit. "Die Sülzle-Gruppe beschäftigt sich viel mit dem Thema Nachhaltigkeit, und das spiegelt sich auch in unserem Vertrag wieder, der über fünf Jahre plus x laufen wird. Das gibt uns hohe Planungssicherheit und dafür sind wir natürlich sehr dankbar."

"Nach schwierigen Zeiten freuen wir uns auf das erste Heimspiel in der Regionalliga am Samstag, endlich wieder vor Zuschauern und auf einem sanierten Rasen. Bei der TSG Balingen ist in den vergangenen Monaten viel gearbeitet worden mit der Ausgliederung des Vereines und der Neubesetzung des Vorstandes und Aufsichtsrates. Die Projekte bei der TSG in Sachen Nachhaltigkeit sind ebenfalls angelaufen mit der Ausweitung der Jugendarbeit und der Schaffung der TSG-Akademie, wo ich mich persönlich wieder finde; ebenso wie die Sülzle-Gruppe als regionales Unternehmen. Diese tolle Arbeit, die in dem Verein geleistet wird, vor allem auch von den vielen ehrenamtlichen Helfern, wollen wir mit unserem Engagemant unterstützen. Wir freuen uns, dass wir mit einem sympatischen Verein zusammenarbeiten dürfen. Deshalb wollten wir mit dem langen Vertrag auch ein Statement setzen", sagt der geschäftsführende Gesellschafter der Sülzle-Gruppe, Heinrich Sülzle, dem vor allem die Nachwuchsarbeit am Herzen liegt, und der als Vorsitzender des Aufsichtsrates selbst ehrenamtlich bei der TSG tätig ist.

Mit blauem Auge davongekommen

"Wir sehen das Signal unseres Hauptsponsors auch als Aufbruch für den Verein nach einer schweren Zeit. Wir sind durch die Corona-Zeit mit einem blauen Auge davon gekommen und haben wirtschaftlich überlebt. Das gibt uns Planungssicherheit auf dem Weg zur Professionalisierung", so Lindenmair. "Wir hoffen, das dies auch Sogwirkung auf die anderen Sponsoren hat."

Auch der Vorstandvorsitzende der TSG, Eugen Straubinger freut sich über das verstärkte Engagement des Hauptsponsors: Die Übereinstimmung in den zukunftsrelevanten Themen zwischen der Sülzle-Gruppe und der TSG Balingen ist enorm. Im Sinne der von Kontinuität geprägten Partnerschaft ist es hervorragend, dass wir auch in den nächsten fünf Jahren einen so starken Partner an Bord haben, mit dem wir uns den kommenden Herausforderungen stellen."