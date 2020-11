Trotz zweitem Positiv-Test Gang zur Arbeit in Schömberg trotzdem möglich

Diese Fragen beschäftigen eine Leserin, der nach einem freiwilligen Positiv-Test nach der Quarantäne vom Gesundheitsamt mitgeteilt worden war, dass sie trotzdem wieder zur Arbeit gehen könne.

Der Schwarzwälder Bote hat beim Gesundheitsamt nachgefragt. Dort heißt es: "Beim PCR-Test wird Erbmaterial des Virus nachgewiesen. Bei einem ersten Test wird davon ausgegangen, dass es sich dabei um infektiöse, das heißt lebende Viren handelt. Deshalb werden 14 Tage Quarantäne verhängt. Nach diesen 14 Tagen ist in der Regel kein lebendes Virusmaterial im Rachen mehr vorhanden. Entweder ist die Infektion dann in die Lunge abgesunken und hat einen schweren Verlauf verursacht oder die körpereigene Abwehr hat es geschafft die Viren abzutöten. In letzteren Fällen wird laut Fachliteratur manchmal Erbmaterial abgetöteter Viren nachgewiesen. Aus diesem Grund ist eine erneute Quarantäne nicht notwendig."