1 Frühschwimmer trotzen im Rottweiler Freibad Wind und Wetter. Foto: Müller

Zumindest so mancher. Im Rottweiler Freibad ist bereits in den frühen Morgenstunden einiges los – und das trotz des teilweise eher bescheidenen Wetters in den letzten Wochen. Was treibt Menschen an, so früh schon den Sprung ins kalte Nass zu wagen?









Dienstag, 7 Uhr: Es ist ein schwülwarmer Morgen, und trotzdem zeigt das Thermometer an der Außenwand des Kassenhäuschens im Rottweiler Freibad bereits 18,5 Grad Celsius an. Gar nicht mal so kalt. Besonders für diese Uhrzeit. In den vergangenen Wochen waren es da auch schon mal unter zehn Grad.