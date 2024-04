1 Viel zu entdecken gab es beim Krämermarkt in Neubulach. Foto: Ulrike Knöller

Tausende Besucher strömten durch die historische Altstadt Neubulachs, um die Angebote der mehr als 160 Händler zu entdecken. Von den typischen Marktständen über Kunsthandwerk bis Imbissbuden – es war für jeden etwas dabei. Und auch das Wetter konnte dem Andrang nichts entgegenwirken.









Aus allen Nähten platzte die historische Altstadt von Neubulach wieder einmal an einem Ostermontag. Der Vieh- und Krämermarkt, der mit einer 165 Jahre langen Tradition aufwarten kann, zog auch in diesem Jahr, trotz des teilweise unfreundlichen Wetters, unzählige Besucher aus nah und fern in seinen Bann.