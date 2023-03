1 Einmal zwischen den Jahren erstrahlte die Burgruine Hohennagold dann doch im Lichterglanz: Am Silvesterabend, da sogar im spektakulären Abendrot. Mittlerweile sind die Nagolder Wahrzeichen wieder jeden Abend angestrahlt. Foto: Thomas Fritsch

Eine große Ankündigung erfolgte nicht. Musste auch nicht. Letztlich ist es ja für alle sichtbar: Nagolds Wahrzeichen sind wieder beleuchtet. Einen Beschluss im Gemeinderat gab es dazu aber nicht.









Keine Frage, es fehlte was in den dunklen winterlichen Abendstunden. Dass gerade über die Wintermonate Nagolds Wahrzeichen nicht mehr angestrahlt wurden, das sorgte schon für kritische Bemerkungen in der Bürgerschaft. Letztlich aber hielten sich die Klagen und Beschwerden in Grenzen.