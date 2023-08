1 Franz-Josef und Anita Basner aus der nordrhein-westfälischen Stadt Bergisch Gladbach campen als Teil ihres Urlaubs auf dem Wohnmobilstellplatz Lahr. Beim abendlichen Starkregen am Mittwoch haben sie sich in ihren Wohnwagen zurückgezogen. Foto: Kapitel-Stietzel

Die vielen Schauer der vergangenen Tage sind an den Camping- und Wohnmobilstellplätzen der Region nicht spurlos vorbeigegangen. Doch sowohl die Betreiber als auch die Camper bleiben trotz des Niederschlags und der frischen Temperaturen positiv, wie sich im Gespräch mit unserer Redaktion zeigt.









Statt knalliger Sonne und warmen Wetter ist der Sommer derzeit eher nass und kühl. Doch während man sich als Anwohner bei schlechtem Wetter in sein Haus oder seine Wohnung zurückziehen kann, haben Camper diese Option meist nicht. Gerade in Zelten und Vorzelten kann starker Regen zu Problemen führen – und in den vergangenen Tagen ist das Nass oft vom Himmel gekommen. Unsere Redaktion hat sich bei den Betreibern und Gästen von Campingplätzen in der Region umgehört, wie die Lage bei ihnen aussieht.