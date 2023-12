Trossingen: Gasflasche von Heizgerät gerät in Flammen - Nachbar verhindert Schlimmeres

1 Die Rettungskräfte löschten den Brand. Foto: IMAGO/Fotostand/ Gelhot

In der Wohnung eines 82-Jährigen geht beim Austausch einer Gasflasche am Heizgerät die neue Flasche in Flammen auf. Ein Nachbar hört die Rufe und hilft, die Gasflasche aus dem Haus zu tragen.









- In der Wohnung eines 82-Jährigen ist beim Austausch einer Gasflasche am Heizgerät die neue, gefüllte Flasche in Flammen aufgegangen. Nach Polizeiangaben soll ein Schlauch nicht richtig angebracht worden sein, wodurch sich in der Wohnung in Trossingen (Kreis Tuttlingen) am Montagmorgen zu viel Gas ausgebreitet hatte. Beim Einschalten des Gasheizers fing die Flasche Feuer.