Triberg Zum Abschluss ein humorvoller und informativer Abend

In acht weiteren Geschichten werden die Gäste in die Nachkriegsjahre der Wasserfallstadt entführt und Stein garantiert, dass er dabei die Lachmuskeln der Besucher strapazieren wird. Die Gäste erfahren so unter anderem einiges über seine "Schulische Eskapaden" und dürfen auch an der äußerst kreativen Verwendung eines einzigartigen Aquariums teilnehmen.

Im Gegensatz zu seinen bisherigen Vorträgen wird der "Hintergässler" Stein erstmalig zu jeder Geschichte aus seinen Büchern passende Bilder präsentieren, um manch Haarsträubendes auch visuell zu dokumentieren.

Die Veranstaltung findet am 1. Oktober um 19.30 Uhr im Kurt-Niemuth-Raum des Schwarzwaldmuseums statt. Der Eintritt ist, wie jede Veranstaltung der Kulturmontage, frei.

Nach Beendigung seines Vortrags steht Stein in geselliger Runde im Museumscafé allen interessierten Besuchern über die einst zum Teil "verheerenden Auswirkungen" seiner Jugendstreiche gerne Rede und Antwort.