Triberg Weihnachtsmarkt lockt viele Besucher

Viel Zeit brauchte man zunächst, um das Angebot zu überblicken. Recht vielfältig war dies, bestätigten die Besucher. Und viele hatten mehr eingekauft als sie eigentlich geplant hatten, sie seien von der goßen Auswahl sehr angetan. Vor allem gibt es inzwischen viele auswärtige Besucher, die diesen kleinen Markt auf dem Nußbacher Kirchplatz entdeckten und als Geheimtipp weitergeben. Am späten Nachmittag bis zur Schlussrunde um 22 Uhr war fast kein Durchkommen. Volle Taschen, leere Mägen, dafür gab es aber Abhilfe. Brutzelfleisch im Fladenbrot, Grillwürste, Cevapcici, Flammkuchen, Schupfnudeln, Kässpätzle, Bratkartoffeln mit Dip, "Striiwli", es war eine riesige Speisenauswahl und für jeden Geschmack etwas dabei.

Mehr als zufrieden zeigte sich "Kämmerle-Bräu" über den Absatz des frisch gebrauten Weihnachtsbiers. Für Umsatz sorgten auch die Glühweinstände und andere Heißgetränke wie Captainpunsch, heißer Maracujasaft, Feuerzangenbowle, heißer Bratapfellikör und Kinderpunsch.

Über gute Geschäfte freuten sich auch die Händler. Es stand so einiges zu Auswahl, überwiegend Handgefertigtes, Gehäkeltes, Gestricktes, Genähtes und Gebackenes. Dekoratives rund ums und im Haus gab’s in Fülle und in verschiedensten Arten. Angefangen von Mistelzweigen, Adventskränzen oder Holzartikeln, Kerzen, Bäumen, Schneemännern bis zum Spielzeug, Metallfiguren oder Keramik. Hausgemachte Liköre, Schokoladenfiguren, Stulpen und Stirnbänder waren ebenso gefragt wie Weihnachtskarten, Naturseifen oder Marmeladen und Honigprodukte.