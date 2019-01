Triberg Wallfahrtskirche rückt in Mittelpunkt

Nachdem im Gespräch war, dass der Sonntagsgottesdienst von der Triberger Stadtkirche in die Schonacher Urbanskirche verlegt werden könnte, schlug der Gemeinderat vor, die Wallfahrtskirche wieder mehr in den Mittelpunkt zu stellen und den Gottesdienst dort zu feiern. Sandner berichtete – nicht ganz ernsthaft – von seinen schlaflosen Nächten und mahnte an, in solchen Fällen nicht den Erzbischof zu behelligen, sondern in die öffentlichen Sitzungen des Pfarrgemeinderates zu kommen, wo man direkt und ausführlich mit den zuständigen Entscheidungsträgern diskutieren könne. Aber der Vorsitzende vergaß auch nicht, sich bei allen Anwesenden für ihre engagierte Mitarbeit zu bedanken. Ein besonders herzliches Vergelt’s Gott galt den Sternsingern samt ihren Helfern, die sich bei Wind und Wetter in den Dienst der guten Sache stellten. "Insgesamt kamen in unserer SE knapp 18 000 Euro zusammen", freute sich Gerald Sandner und lobte auch die großzügigen Spender. Den Höhepunkt bildete zum Abschluss der Rückblick auf das vergangene Jahr mit einer Diashow, die Pfarrgemeinderätin Anja Finkbeiner zusammen gestellt hatte.