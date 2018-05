Triberg. Zwei Stimmen, zwei Gitarren – Querflöte und Bluesharp – das sind "Two Voices". Am Dienstag, 15. Mai, 19.30 Uhr, sind die beiden Akteure wieder in der "Asklepios Klinik" in Triberg zu Gast. Ute Herchenbach und Ritchy Schuster spielen mit großer Freude und Begeisterung live. Bevorzugt werden Lieder aus den Pop-, Country- und Oldiebereich geboten – oft Titel, die man lange nicht mehr live gehört hat. Ergänzt wird das Programm durch stimmungsvolle Balladen, Chansons, alte Schlager sowie durch eigene Titel. Die Besucher erwartet ein bunter Mix aus Songs, etwa der Beatles, Mamas & Papas, Amy Winehouse, CCR, Stones und Reinhard Mey.