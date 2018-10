Triberg Treue zum Betrieb

Ehrungen langjähriger Mitarbeiter gehören bei Firmen und Dienstleistungsunternehmen zu einer lieb gewonnenen Tradition. Unterstreichen sie doch die jahrzehntelange Treue der Mitarbeiter zu "ihrem" Betrieb, was in unserer schnelllebigen Zeit nicht hoch genug einzuschätzen ist.

Triberg. So luden Tribergs Bürgermeister Gallus Strobel und Hauptamtsleiterin Barbara Duffner bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr zwei verdiente Mitarbeiter in den holzgeschnitzten Rathaussaal zu einer kleinen Feierstunde ein, die seit Jahrzehnten im Dienst der Stadt Triberg stehen. So dürfen sich für 40 Jahre Forstwirt Berthold Reiner aus Nußbach und für 25 Jahre, Thomas Nock, ebenfalls aus Nußbach, über diese Ehrung freuen.

Ein Anlass zum Anstoßen