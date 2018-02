Triberg "Sultaninen", Stinktiere und Smileys

Der Wieberkaffee erfreut sich bis heute größter Beliebtheit und so ist es nicht verwunderlich, dass die närrischen Damen aus Triberg und Umgebung auch in diesem Jahr in Scharen zu diesem Event strömten. Die "gute Stube" des Vereins wurde für diesen großen Tag mit Girlanden und Luftschlangen prächtig geschmückt, und die exzellente Bewirtung durch "Zunftstuben-Chefin" Eva Kammerer sorgte für beste Laune, zumal neben Fasnetspeisen auch Kaffee und Kuchen sowie ausreichend "gehaltvollere Getränke" zur Verfügung standen. Die "Bar- und Servierdame" (Hans-Jürgen Schneider) managte in einem knapp bemessenen Kleid gekonnt die Theke, während Ulrike Loeck die Gäste wie in einem Grandhotel bediente.

Einzelne Gruppen präsentierten sich in fantasievollen Kostümen, allen voran "Christels-Chaos-Truppe (CCT-Club)", die als verrückte Vogelscheuchen verkleidet, den Saal gehörig aufmischten. Aus dem fernen Arabien, sprich Schonach, trafen sich "Sultaninen" (weibliche Sultane?) samt ihrem Kamel zum närrischen Stelldichein.

Die "Stinktiere" des Pech- und Schwefelclubs sorgten durch Versprühen eines undefinierbaren Parfüms dafür, dass der ganze Raum mit einem süßlichen Geruch erfüllt war. Friedlicher zeigten sich die Turnvereins-Seniorinnen, als "Smileys" und die Frauen des Schwimmclubs "Tauch-fröhlich" präsentierten sich als Malerinnen. Die größte Gruppe waren die "Fledermäuse" um Steffi Rotter. Die "Magic-Spider-Woman" waren mit fantasievollen Kostümen ebenso ein Blickfang.