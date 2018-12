Triberg Suche nach Standort für Tafeln

Ein besseres Dorfbild mit der Kirche als Mittelpunkt, die Aussicht vom "Großvaterstuhl" im Seelenwald. Vorschläge aus dem Ortschaftsrat wiesen auf die Möglichkeiten der modernen Technik hin. Aus größerer Höhe könnten mit Drohnen Aufnahmen gemacht werden, selbst Satellitenbilder kämen in Frage. Statt der vielen Einzelhäuser sollte deutlicher die landschaftliche Schönheit des Ortes in den Vordergrund treten. Diskutiert wurde auch über den genauen Standort dieser Tafeln. An der Bundesstraße kann er noch nicht festgelegt werden, bevor nicht die große Baustelle an der Abzweigung nach Gremmelsbach zum Ende gekommen ist. Es muss ein Plätzchen sein, an dem Gäste auch anhalten oder bei erster Orientierung auf diese Tafel treffen. Bei der Staude käme die Rückseite der bestehenden Wandertafel auf dem Wanderparkplatz in Frage. In der Dorfmitte wird die bisherige Tafel erneuert.