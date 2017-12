Triberg Stuckateurbetrieb erhält Auszeichnung

Triberg-Gremmelsbach. Die Verleihung des Zertifikats fand in der Handwerksakademie in Singen fand statt. Dieses Zertifikat zeichnet Betriebe für ihr besonderes Engagement und ihre vorbildlichen Leistungen in der Ausbildung aus und wird am Ende eines mehrstufigen Prozesses von der Handwerkskammer Konstanz für drei Jahre verliehen.

Kammerpräsident Gotthard Reiner sprach von einem Freudentag, als rund 100 Handwerksbetriebe mit dem neuen Ausbildungszertifikat "Voraus" der Handwerkskammer Konstanz ausgezeichnet wurden.

Durch das Zertifikat wolle man zukünftig noch mehr hoch motivierten Schülern den Weg in die handwerkliche Ausbildung weisen, gleichzeitig aber auch den Betrieben neue Denkanstöße und Impulse für die Ausbildung geben.