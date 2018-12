Triberg Stadt begrüßt Umbau statt Abriss

Triberg. Neben dem Leuchtturmprojekt "Indoor-Camping" auf dem ehemaligen Haugg-Gelände gab es für den Gemeinderat in der jüngsten Sitzung vor den Feiertagen weitere Baugesuche abzuarbeiten.

Zwei Aufzüge soll die Parkgarage auf dem ehemaligen Bühlerareal erhalten. Zwar sei bereits beim Bau daran gedacht worden, betonte Bürgermeister Gallus Strobel, doch habe man lediglich die notwendigen Schächte dafür im Bereich der beiden Treppenhäuser eingeplant. Einer soll durch die Triberg Entwicklungs AG gebaut werden, der zweite gehe auf Kosten des Edeka und der beteiligten Unternehmen. Je etwa 60 000 Euro an Kosten kämen zusammen, die Aufzüge verbänden die Stockwerke U0 bis U2, die Innenmaße betrügen 1,70 auf 1,60 Meter bei 2,20 Höhe. "So wären alle Parkdecks auch mit Einkaufswagen zu erreichen", räumte Strobel ein.

Michael Hummel (FWV) wollte wissen, ob das bereits in der ersten Planung eingebracht worden sei – was Strobel verneinte. Sie begrüße diese Sache sehr, so Ute Meier (SPD). Vor allem tue man dabei etwas für die Barrierefreiheit. Einstimmig wurde dieser Maßnahme das Einvernehmen erteilt.