Triberg Sphärenklänge bezaubernd vermittelt

Eine Sensation lieferte Otmar Gaiswinkler mit seinem Alphorn und Leopold Mozarts "Sinfonia pastorella". Die Formung der Naturtöne in verschiedenen Intervallen, Oktavierungen, folkloristisch-alpenländischer Anstrich, Hirtenrufe, kantable punktierte Halbe, Echowirkung, Triolenbewegung und gelungene Schlusstriller machten den sonor-voluminösen Ton zum Hörgenuss – ein Vorgefühl von Weihnachten.

Werk wird zum Mysterium

Als "alte Bekannte" darf man die Flötistin Alexandra Uhlig bezeichnen. Sie stellte das Telemann-Konzert in G-Dur ins rechte Licht, ließ kompositorischen Einfall und geschmeidige Melodiebögen bei bester Phrasierung spüren. Ihr feinfühlig-samtiger Ton, differenzierte Dynamik, gesponnene Töne und ein keckes Finale kamen bestens an. Allseits bekannt und tausendmal gehört: Bachs "Air", aber nicht in dieser qualitativ hochwertigen Sensitivität, die das Werk zum Mysterium werden ließ. Ein dickes Lob den Streichern und der Cembalistin!

Von Gregor Joseph Werner erklang eine Kirchensonate und ein Concerto grosso des Kontrapunkt-Löwen Alessandro Scarlatti rundete das Programm ab.

Triberg (kou). Eine herzliche Begegnung von Musikern und Gästen war nach dem Konzert das Treffen im holzgeschnitzten Rathaussaal. Freundschaften wurden bekräftigt oder neu aufgebaut und der Gedankenaustausch florierte.

Bürgermeister Gallus Strobel konnte eine große Zahl an Gästen, darunter die Landtagsabgeordnete Martina Braun (Grüne), willkommen heißen. Er dankte für das "sensationelle Konzert" als wunderschönes Geschenk. Seine Freude über Solisten, Orchester und Dirigent war sinnfällig. Für die Bewirtung sorgten Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold und sein Team. Der Chef des Wiener Ensembles, Christian Birnbaum, dankte für die gewachsene Freundschaft. Er betonte, dass die Konzerte ohne Dolf Peter Oebbecke nicht denkbar wären, der mit Passion die Aufführungen und CD-Produktionen fördert.

Birnbaums Dank galt auch dem hervorragenden Aufnahme-Duo Dagmar Birwe und Rüdiger Herrmann.