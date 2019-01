Triberg Seelsorgeeinheit ehrt langjährige Mitarbeiterinnen

Elvira Gaus, die Kindergarten-Beauftragte der Diözese, gratulierte Karin Ketterer zu 25 Dienstjahren im Kindergarten St. Raphael von Schonach. Eine lange Laudatio schloss sich an, weil die Erzieherin in der Kinderkrippe als verantwortungsbewusste und zuverlässige Persönlichkeit gilt und längere Zeit wegen Fachkräftemangel ihre Gruppe allein leitete. "So manche macht nur ihren Job und mehr kommt nicht in Frage, denn Dienst nach Vorschrift reicht ja aus für alle Arbeitstage", dichtete Gaus.

"Wie überaus erfreulich ist hingegen zu erfahren, dass jemand sich sehr engagiert und das seit vielen Jahren, ging es weiter in Versform. Das Lob galt auch für Carina Burger, die seit zehn Jahren im gleichen Kindergarten tätig ist. Leider konnte die stellvertretende Leiterin wegen einer Erkrankung nicht kommen.

Doch Bekannte der Erzieherin waren anwesend und sparten nicht mit Beifall, vor allem, weil Burger länger als ein Jahr den Kindergarten kommissarisch leitete.