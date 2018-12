Triberg "Schwierige Zeiten für die Anwohner"

Voraussichtlich können die Abgrabungen am Steilhang beim Sportplatz noch in diesem Jahr abgeschlossen werden, dies habe das Bauunternehmen dem Ortsvorsteher auf Anfrage mitgeteilt. Raphael Kammer fragte nach ob nicht der besseren Sonnenstrahlung wegen im angrenzenden Stadtwald nicht noch ein paar Bäume weg kämen. Doch Hettich ergänzte hierzu im Moment sei dies nicht vorgesehen. In der Turn- und Festhalle gibt es der Vorschrift entsprechend neue Fluchtwegetüren, teilte der Ortsvorsteher noch mit. 15 000 Euro sind hierfür veranschlagt. Ferner hatte er noch einige Auskünfte zur Geschwndigkeitsmessanlage an der Bundesstraße. Relativ wenige Geschwindigkeitsüberschreitungen werden vermeldet. Leider sei der Blitzer nicht immer in Betrieb. Interessant sei dazu auch die Zählung der Fahrzeuge. Es gäbe Tage da würden um die 4000 Autos gezählt, die höchste Zählung liege jedoch bei über 6000.