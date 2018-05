Triberg Ringer verlassen die Bundesliga

Triberg. "Wir wurden gefragt, wie ich mich jetzt fühle, nachdem wir uns mit dem Sportverein Triberg und unserer ersten Mannschaft aus der Bundesliga zurückgezogen haben und einen kompletten Neuaufbau in der Verbandsliga vollziehen wollen. Ich habe geantwortet, dass es fast wie im Urlaub sei. Der Druck ist weg", erklärten der Vorsitzende Mike Pfaff und Geschäftsführerin Barbara Pfaff vom SV Triberg zu Beginn der Hauptversammlung.

Laut Geschäftsführerin Barbara Pfaff stünden auch die Sponsoren hinter diesem sportlichen Rückzug. Es sei eine finanzielle Dimension entstanden, die zumindest im Schwarzwald nicht mehr zu händeln gewesen sei. Je weiter man in den Finalkämpfen komme, desto teurer werde es. Das Publikum honoriere dies leider nicht. Die Zuschauerzahlen waren weit weg von Rentabilität. Das neue Punktesystem sei in Ordnung, allerdings sei es für die Wasserfallstädter nur bedingt positiv. Viele Verletzungen sorgten dafür, dass aus der zweiten Mannschaft ständig aufgefüllt werden musste – was wieder­um für ein schlechtes Image der Oberliga-Mannschaft sorgte, da sie oft mit einem Minimal-Team oder gar nicht antreten konnte.

Doch es gab auch sehr viel Positives: So sei ein Highlight das neunte internationale Wasserfallturnier für Nachwuchsringer gewesen. Auch die deutsche Meisterschaft der Frauen sei bei allen sehr gut angekommen, da Triberg eine einmalige, familiäre Atmosphäre vermittelt habe. Kai Rotter, der auch in der Verbandsliga seinem Heimatverein als Trainer treu bleibt, sah aus sportlicher Sicht zwei Gegensätze. Er habe tolle Kämpfe in der Bundesliga gesehen, andererseits sei es im Oberligateam von Anfang an schlecht gelaufen. Dass der Verein von so großen Verletzungssorgen geplagt worden sei, sei eigentlich kaum vorstellbar. Auch er sehe eine gute Chance zum Neuaufbau in der Verbandsliga.