Triberg Riesige Baustelle wird zum Hingucker

Die Touristenströme in Triberg ziehen derzeit an einer riesigen Baustelle vorbei. Doch das scheint die Urlauber nicht zu stören. Vielmehr gerät das Bauvorhaben auf dem ehemaligen Bühlerareal angesichts seiner Dimension selbst zur Attraktion.

Triberg. Und ein Anziehungspunkt soll das dortige Bauvorhaben auch nach seiner Fertigstellung bleiben. Schließlich entsteht an diesem "Filetstück" im touristischen Herzen Tribergs in der Oberstadt ein Edeka-Vollsortimenter mit 1400 Quadratmetern Verkaufsfläche. Hinzu kommen noch Neben- und Kühlräume, alles im Erdgeschoss angesiedelt. Auch der Bereich über dem Edeka, also im ersten Geschoss oder anders ausgedrückt, auf dem Dach des Edeka-Marktes, soll genutzt werden. Wobei laut Bürgermeister Gallus Strobel noch nicht ganz klar ist, was genau entstehen soll. Ein im vergangenen Jahr angestoßener Ideen- und Architektenwettbewerb führte mangels Interesse nicht zum Erfolg. "Ich habe selbst noch Architekten angesprochen." Doch die hätten abgewunken: "keine Zeit". Die Auftragsbücher von Planern und Handwerkern seien voll. Landauf, landab laufe die Konjunktur "heiß", erklärt sich Strobel das geringe Interesse am Ideenwettbewerb der Stadt.

Gemeinderat entscheidet