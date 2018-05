Triberg Reise durch Musikstile

Ute Herchenbach und Richard "Ritschy" Schuster haben sich vor einiger Zeit aus der ehemalige Gruppe "Greenboys Plus" herausgelöst und bringen ihren sehr eigenen Sound auf die Bühne.

Neben Eigenkompositionen des bekennenden Country-Fans Ritschy singen und spielen die Beiden eigentlich beinahe alles.

Da traut man sich an musikalische Highlights wie "No, je ne regret rien" ebenso heran wie an Titel der vierstimmigen Formation "The Mamas and The Papas", die bei "California Dreaming" - kein einfaches Unterfangen. Neuestes Unterfangen in dieser Hinsicht: "Nights in White Satin" von den Moody Blues.