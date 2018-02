Triberg Raumaufteilung nicht mehr zeitgemäß

Der Haushaltsansatz zur Sanierung des Physikraums wurde durch die GVV-Versammlung aufgelöst und soll 2019 erneut beantragt werden. Zugleich zeigte die Geschäftsführung des GVV auf, dass das Schulhaus mit dem Hintergrund des Antrags der Realschule auf einen künftigen Ganztagsbetrieb erweitert werden soll. Dieser Antrag wurde bereits im Gemeinderat 2017 positiv beschieden.

Ganztagsbetreuung ab Schuljahr 2019/2020

Der Um- und Erweiterungsbau für die Schule, der vom Triberger Architekten Martin Reiber geplant und betreut wird, soll rund 2,08 Millionen Euro kosten. "Wir werden bauen, wenn wir es uns leisten können, dazu brauchen wir aber den Zuschuss aus der Schulbauförderung", so Strobel. Wann mit dem Bau begonnen werden kann, liegt an den Möglichkeiten des städtischen Haushalts, doch die Ganztagsbetreuung soll im Schuljahr 2019/2020 beginnen. Abhängig sei dies vom Einbau einer Mensa mit Ausgabeküche. Rund 16 500 Euro bleiben als Kosten beim GVV hängen, wenn der Betrieb anläuft, so die derzeitigen Schätzungen.

Die GVV-Mitglieder stimmten beiden Tagesordnungspunkten einhellig zu.