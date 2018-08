Triberg (rtr). In der Asklepios-Klinik gibt es auch im September ein Veranstaltungsprogramm, zu dem Interessierte willkommen sind. Das Ensemble Kolorit bietet am Sonntag, 2. September, ein Chanson-Programm unter dem Motto "So sind wir Frauen". Beginn ist um 19.30 Uhr auf dem Flur Ebene 2. Das Frauenkabarett "Die Li(e)derspenstigen" tritt am Dienstag, 11. September, auf. Beginn ist um 19.30 Uhr auf dem Flur Ebene 2. "Märchen und Musik" heißt es am Sonntag, 16. September. Den Abend gestaltet Märchenerzählerin Jutta Scherzinger, die musikalische Umrahmung kommt von Wolfgang Rogge. Beginn ist um 19 Uhr auf dem Flur Ebene 2. Der Zitherclub Furtwangen gibt am Dienstag, 25. September, ein Konzert. Beginn ist um 20 Uhr auf dem Flur Ebene 2.