Triberg Oper auf der Leinwand

Oper gehört zum Standardprogramm

Die Oper spielt in Paris um 1830. Es geht um Leben, Leiden und Lieben von gewöhnlichen Menschen. Das ist wohl auch der Grund, warum es Puccini mit seiner Oper gelungen ist, das Publikum zu verzaubern. Jeder kann in das Stück eintauchen und am alltäglichen Leben, den Sorgen und der Liebe der Darsteller teilhaben. Die Oper gehört zum Standardprogramm vieler Bühnen und ist eine der am häufigsten aufgeführten Opern weltweit. Sie gilt auch als Meisterwerk Puccinis.

Gesungen in Italienisch