Triberg Mit über 2500 Euro Projekte am Gymnasium unterstützt

Bürgermeisterstellvertreter Friedhelm Weber betonte, dass der Freundeskreis für so manches Extra sorge, für das der Schulträger nicht aufkommen könne.

Schulleiter Oliver Kiefer, der auch als Schriftführer im Freundeskreis tätig ist, dankte dem Freundeskreis ebenfalls für die vielfältige Unterstützung, aktuell auch vor allem für die Zusage von Geldern für die Sanierung des Außenbereichs. Dieser soll bis nächstes Jahr fertig sein. Der Freundeskreis sagte 6500 Euro Unterstützung zu.

Sein Dank galt auch der Stadt, die knapp 30 000 Euro investiert und auch der Schülermitverwaltung. Diese bringt aus eigenen Mitteln rund 11 000 Euro ein, die bei verschiedenen Veranstaltungen zusammenkamen. Überhaupt lobte Kiefer die SMV, die sehr viel Zeit und Mühe in die Planungen eingebracht hatte.

Fortbestand gesichert

Aktuell, so Kiefer, besuchen 320 Schüler das Schwarzwaldgymnasium. Einige von ihnen haben gerade die schriftlichen Prüfungen abgelegt, der mündliche Teil steht an. "Laut Prognosen braucht sich das SGT bezüglich der Leistungen nicht zu verstecken", so Kiefer. Die Anmeldezahlen für das kommende Schuljahr lägen bei 41, eine recht gute Zahl, freute sich der Schulleiter. Diese bewiesen auch, dass Eltern Vertrauen in die Schule und das Kollegium hätten. "Aufgrund der aktuellen Entwicklung brauchen wir uns für die kommenden Jahre wohl keine Sorgen um den Fortbestand des Gymnasiums zu machen", prognostizierte er.

Drei Lehrer gehen

Im Bereich Lehrerkollegium müsse man im kommenden Schuljahr drei Abgänge durch Pensionseintritt beziehungsweise Fortgang verzeichnen, adäquater Ersatz sei aber schon vorhanden. "Insgesamt kann ich sagen, dass die Qualität des Kollegiums in den kommenden Jahren hoch bleiben wird", versicherte Kiefer. Bezüglich des stellvertretenden Schulleiters allerdings konnte er keine näheren Angaben machen, das Verfahren laufe und ziehe sich wohl auch noch eine Weile hin.

Kiefer legte auch die Anträge des Kollegiums, der SMV und der Schulleitung für Unterstützungen im Jahr 2018 vor. Neben den 6500 Euro soll der Freundeskreis weitere rund 1800 Euro für ein Schulbus-Sicherheitstraining, einen Mathewettbewerb, Wettkampfteilnahmen bei "Jugend trainiert für Olympia", Studienfahrten und die Jugendbibliothek beisteuern. Die Versammlung stimmte den Anträgen einstimmig zu.

Bei den Wahlen des Freundeskreises des Schwarzwald-Gymnasiums Triberg kündigte Claudia Kürner ihren Rückzug als Beirätin an, statt ihrer wurde Francesca Hermann gewählt. Silke Burger wurde als Beirätin bestätigt, ebenso Kassenprüferin Diana Mauscherning und stellvertretender Vorsitzender Josef Spath.