Triberg Mit dem E-Bike unterwegs zu den Sehenswürdigkeiten

"Wir sehen unser neues Projekt seriös aufgestellt, denn für die Anmietung haben wir einen Mietvertrag entworfen, der sämtliche Fragen, von der Nutzung über die Reparatur bis hin zur Rückgabe des Rades, beantwortet. Jeder bekommt ein Stromkabel ausgehändigt, um auch bei größeren Touren, die weit über Nußbach und Gremmelsbach hinausgehen, nicht in Not zu geraten. Ich gehe davon aus, dass von unserem Angebot reger Gebrauch gemacht wird, zumal wir die Preise in einem erträglichen Rahmen halten. Für die Halbtagesanmietung (vier Stunden) verlangen wir 20 Euro, der Tag wird 35 Euro kosten und ab einer Drei-Tages-Nutzung berechnen wir 30 Euro pro Tag. Die Tourist-Information hat entsprechende Prospekte drucken lassen, die an allen exponierten Stellen ausgelegt werden", meinte der Bürgermeister.

Die Stimmung bei der Vorstellung der E-Bikes war gut, denn Arnold trug sich mit dem Gedanken, auch für das Parken der Räder im Stadtgebiet, entsprechende "Männerparkplätze" einzurichten. Strobel schwieg, was aber nicht bedeutete, dass er dieser bestimmt erneut werbeträchtigen Idee kein Interesse abgewinnen konnte.