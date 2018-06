Triberg Mehr Menschen, dafür weniger Natur

Zubereitung keine Hexerei

Cerasola hat vor einigen Jahren von der Jägerschaft das Zertifikat für Wild aus heimischen Wäldern erhalten, was ihn schon etwas stolz macht - doch er weiß auch, was er dafür erhält, nämlich stets beste Qualität aus der Region, zumeist aus Schönwald selbst. Auf der einen Seite ist es keine Hexerei, einen Rehrücken lecker zuzubereiten, dennoch gibt es immer den ein oder anderen Tipp, der ihn noch feiner macht.

Den verrät er natürlich nicht, doch die Gäste, die den Rehrücken nach Art des Hauses degoutieren, werden merken, dass der Rücken eine besondere Note bekommen hat, so Cerasola. Dem Filmer und seinem Tontechniker Olaf Michel lief schon beim Parieren des guten Stücks, also dem Entfernen von Fett und Sehnen, das Wasser im Mund zusammen. Bis auf die Feinheiten in Sachen Würzung erfuhr das Filmteam schon sehr viel.

Dass die Dreharbeiten kein Zuckerlecken, sondern harte Arbeit ist, unterstrich auch die Dreharbeit am Nachmittag desselben Tages im Nachbarort Schonach, das ebenfalls zum Ferienland Schwarzwald gehört. "Wir sind manchmal bis zu acht Stunden am Tag unterwegs, danach geht es ins Studio", so Jörger.

Beständerhof im Fokus

An diesem Nachmittag suchte er mit seinem Tontechniker den Beständerhof von Kerstin und Andreas Hör auf. Hier gab es Schützenhilfe durch Julian und Laurin Hör. Die Söhne des Paares versuchten sich als Kameramann und Regisseur. Immer alles im Auge hatte dabei Kameramann Julian, während Laurin die Anweisungen gab.

Natürlich werde es auf dem Beständer­hof auch um Pferde gehen – doch mehr zum Film soll vorab noch nicht verraten werden.