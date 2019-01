Triberg Lkws bleiben liegen: Verkehrschaos

Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt

Aufgrund der schneeglatten Fahrbahnen kam nicht nur mancher Autofahrer gestern Morgen zu spät am Arbeitsplatz an, auch so mancher Linienbus kam nicht recht vorwärts und somit pünktlich an den Bushaltestellen der Raumschaftsgemeinden an. Die Fahrgäste mussten daher mitunter Verspätungen in Kauf nehmen. Sie trafen teils so spät am Bahnhof in Triberg ein, dass sie ihren Zug verpassten und auf den nächsten warten mussten.

In der Triberger Stadtmitte kam es am Montagvormittag sogar zu extremen Verkehrsbehinderungen durch stehengebliebene Lastwagen. Sie hingen teils schon auf der Steilstrecke in der Fréjusstraße und auch in Höhe der Parkgarage am Boulevard. So blockierten Lastwagen noch um die Mittagszeit die schneeglatte Hauptstraße zwischen Marktplatz und Schwarzwaldmuseum. Teilweise war die Straße nur noch halbseitig befahrbar, teilweise ging gar nichts mehr. Einige Autos fuhren über die Gehwege.

Einfahrt B 33/B 500 kurzzeitig gesperrt

Die Polizei musste eingreifen. Die Einfahrt stadtaufwärts an der B 33/B 500 in Triberg wurde für eine gute halbe Stunde durch die Straßenmeisterei gesperrt, damit die auf der Hauptstraße stehenden Lastwagen rückwärts, auf die Gegenfahrspur fahren und die Räumer mit dem Schneepflug überhaupt die rechte Straßenseite von der weißen Pracht befreien und Streugut verteilen konnten. Nur durch dieses, sicherlich nicht leichte Unterfangen, konnte die Durchfahrt wieder ermöglicht werden. Insgesamt rund zwei Stunden regelten zwei Polizeibeamte des Polizeipostens Triberg auf Höhe Marktplatz/Einfahrt Schwendistraße und beim Hotel Pfaff den Verkehr, bis sich der Stau wieder vollständig auflöste.

Zu Verkehrsbehinderungen durch liegengebliebene Lastwagen kam es am Montagmittag laut Polizei auch auf der B 500 zwischen Triberg und Schönwald sowie an Steilhän gen in Schonach und Schönwald.