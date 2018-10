Triberg Lieder mit viel Witz

Der äußerst vielseitige Künstler, hat speziell für seinen Auftritt in Triberg den Namen seiner Veranstaltung, "De Hämme im Heimatmuseum in Triberg", angepasst. "Mit eigenen lustigen Liedern, Gedichten, Witzen, Wortspielen und seinem virtuosen Trompetenspiel wird er die Gäste aus Beste unterhalten", ist sich die Museumsleitung sicher. Beginn der Veranstaltung am 26. Oktober ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Eintrittskarten gibt es im Schwarzwaldmuseum und in der Tourist-Info für acht Euro, Abendkasse zehn Euro.