Triberg Lesespaß an 312 Schüler verschenkt

Leseförderung ist dem RC Furtwangen-Triberg ein wichtiges Anliegen. So startete 2009 das Projekt "Lesen lernen – Leben lernen": Rotary-Clubs schenken Schülern jeweils ein Lesebuch – für manche der Kinder ist es ihr erstes, eigenes Buch überhaupt. Gleichzeitig erhalten die Lehrer professionell aufbereitetes, didaktisches Lehrmaterial zur Begleitung des Unterrichts. Thomas Reiser, amtierender Präsident des RC Furtwangen-Triberg, und Cornel Grieshaber, der im Club Projektverantwortlicher ist, schauten jetzt in der Schonacher Dom-Clemente-Schule vorbei.

In der zweiten und dritten Klasse verteilten sie die Bücher persönlich an die Kinder. Für Cornel Grieshaber, der das Projekt schon seit Jahren betreut, sind die Besuche im Klassenzimmer immer eine schöne Sache: Wenn die Schüler ihren Namen in das ihnen geschenkte Buch schreiben dürfen, wenn sie erzählen, wie viele Bücher sie schon haben und welche das sind, dann ist zu spüren, welche Faszination Lesen und Literatur auch in Zeiten von Smartphone und Tablet noch haben können.

"In dieser Altersstufe kommt da große Begeisterung auf", kann Grieshaber aus eigener Anschauung erfreut berichten. Auch Schulleiterin und Rotarierin Sabine Emde ist froh, dass es dieses Angebot für die Kinder gibt, denn Leseförderung liegt auch ihr und ihrem Kollegium besonders am Herzen. Ihre Schule profitiert wie weitere Bildungseinrichtungen in der Raumschaft seit längerem von der Unterstützung durch Rotary auf diesem Gebiet.

Das Projekt läuft schon seit Jahren und sämtliche Beteiligte sind von den positiven Effekten rundum überzeugt. Unterstützt werden so auch die Grundschule Triberg, die Anne-Franck-Schule Furtwangen und die Friedrichschule Furtwangen. In diesem Jahr gab es Bücher für etwa 312 Schüler in insgesamt 13 Klassen.

Der Rotary-Club Furtwangen-Triberg wurde im Jahr 1985 ins Leben gerufen. Er hat rund 50 aktive Mitglieder und gehört zum süddeutschen Rotary-Distrikt 1930. Rotary ist die älteste Serviceorganisation weltweit und vereint Personen aus allen Kontinenten, Kulturen und Berufen, um Dienst an der Gemeinschaft zu leisten und um zu einer besseren weltweiten Verständigung beizutragen. Seit der Gründung des ersten Clubs durch vier Freunde vor mehr als 100 Jahren in Chicago hat sich Rotary zu einem weltumspannenden Netzwerk engagierter Frauen und Männer entwickelt, die eine gemeinsame Vision verfolgen. Sie wollen denen zur Seite stehen, die sich nicht selbst helfen können: im lokalen Umfeld der eigenen Gemeinde und in internationalen humanitären Hilfsprojekten.