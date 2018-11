Triberg Leckerbissen für Kunstliebhaber

Triberg. Die örtlich bekannte Pianistin Natalie Damm hat am Samstag zusammen mit der Volkshochschule Triberg die Kunstliebhaber der Region zu einer Lesung mit Musik in den Lazarus von Schwendi-Saal im Triberger Kurhaus eingeladen. Dabei präsentierte sie ihre erste Veröffentlichung "Hinaus, in die große weite Welt. Märchen-Erzählungen".

Das Buch, in eigener Regie publiziert, umfasst vorwiegend Texte, welche eher an Fabeln erinnern und sich, sowohl formal als auch inhaltlich, mehr an die Erwachsenenwelt zu richten scheinen.

Am Anfang der gut besuchten Veranstaltung bedankte sich die Künstlerin bei allen, die sich bei der Gestaltung und Finanzierung ihrer Erstveröffentlichung beteiligt haben.