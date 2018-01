Triberg Kilometerlange Fastnachtsbändel flattern in Nußbachs Straßen fröhlich im Wind

Allzu schnell wechseln derzeit Dekoration an Häusern und Straßen in Nußbach. Wo vergangene Woche noch die Weihnachtsbäume leuchteten, flattern nun die Fastnachtsbändel fröhlich im Wind. Mitglieder der Narrenzunft waren am Samstag damit beschäftigt, kilometerlange Fastnachtsbändel über die Straßen zu spannen. Auf die Frage, wie viele Meter sie eigentlich hier verteilen, hatten die Narren keine konkrete Antwort. Einer von ihnen schmunzelte jedoch und bemerkte: Die Länge dieser Bändelschau wisse keiner, aber sie hätten mal die angebrachten Stoffstücke gezählt …