Triberg Karl Koch referiert

Triberg. Für den zweiten Kulturmontag in diesem Jahr im Schwarzwaldmuseum Triberg lädt die im Jahr 2015 entstandene Initiative am Montag, 4. Juni, um 19.30 Uhr in den Kurt-Niemuth-Raum ein. Als Referent konnte der in Schonach wohnende Karl Koch gewonnen werden.

In seinem Filmvortrag entführt er die Gäste des Abends in das Hochmoor Blindensee und beschreibt den dortigen Lebensraum. Koch, der als einstiger Hirtenbub die Moore bestens kennt, ist dort mit jedem Quadratmeter vertraut und hat deshalb viel Interessantes zu erzählen. In seiner Präsentation wird er berichten, wie er sich in all den Jahren immer und immer wieder im Moor aufgehalten und dieses erkundet und beobachtet hat.

Nach seinem Ruhestand hat Koch seine Erfahrungen in einem Film festgehalten. Die Leiterin des Museums, Angelika Offenburger, meint hierzu: "Folgen Sie Karl Koch durch die faszinierende Landschaft es Hochmoors." Der Eintritt ist wie alle Veranstaltungen der Kulturmontage frei.