Triberg Instrumentalinterpreten und Solisten zeigen ihr Können

An drei Probe-Wochenenden davor formte der Dirigent und Orchesterleiter Michael Berner aus St. Georgen die jungen Talente zu einem musikalischen Kleinod, dessen musikalische Vorstellung die Zuhörer im Saal wieder mitreißen wird. Unterstützt wird er dabei durch Dozenten für die einzelnen Register, Manfred Lindner von der Musikhochschule Würzburg für die Holzbläser und Franz Lang von der Musikhochschule Trossingen für das Schlagwerk. Dieser wie auch Stefan Bornscheuer und Matthias Fischer (beide Violine) sowie Jean-Eric Soucy (Viola) sind Mitglieder im SWR-Sinfonieorchester. Ergänzt wird das Dozententeam durch die Musiker im Staatsopernorchester Frank Greiner (Blechbläser), Joachim Hess (Violoncello) und Lars Jakob (Kontrabass).

Als besonderer Solist an der Violine konnte der europaweit bekannte und geschätzte Guy Braunstein gewonnen werden. 1971 in Tel Aviv geboren und bereits mit sieben Jahren mit der Violine in Kontakt, war er mit 29 Jahren der jüngste Musiker, der jemals zum Konzertmeister der Berliner Philharmoniker ernannt wurde. Diese Position behielt er von 2000 bis 2013, bevor er sich bis heute seiner Solo-Karriere widmet. Seine Violine stammt von Francesco Roggieri aus dem Jahre 1679.

Der beschriebene Klangkörper wird zwei Werke zur Aufführung bringen, das Violinkonzert von Ludwig van Beethoven in D-Dur op. 61 in drei Sätzen und von Johannes Brahms die Sinfonie Nr. 2 in D-Dur op. 73 in vier Sätzen.