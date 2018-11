Triberg Hilfsaktion für Caracas

Seit Wochen haben Frauen in Neukirch und Nußbach gewieder bastelt und so werden auf dem Weihnachtsmarkt in Nußbach am Samstag, 24. November, am Stand der Pfarrgemeinde Weihnachts-, Glückwunsch- und Trauerkarten, sowie Kerzen und andere Bastelarbeiten angeboten.

Ein wunderbares Geschenk für nette Menschen sind die beliebten "Geschenktüten für eine kleine Auszeit". Das Nußbacher "Bierebrot" aus besten Biozutaten und erstmals die "Nußbacherle" – ein Adventsgebäck mit original Nußbacher Walnüssen – und die Wundertüten für Kinder und Erwachsene vervollständigen das Sortiment.

"Sicherlich kann jeder am Stand eine Kleinigkeit finden, mit der man einem lieben Menschen eine Freude machen, und dadurch das Projekt finanziell unterstützen kann", ist sich der Freundekreis Las Torres sicher. Er freut sich über einen Besuch auf dem Nußbacher Weihnachtsmarkt und sagt jetzt schon: "Danke - unsere Hilfe kommt an!"