Triberg Gesundheit, Gartenbau und Geselliges

Mit Dirk Watermann, der die Landfrauen bereits im vorigen Programm mit seinem Verständnis und Offenheit begeisterte, beschäftigen sich die Landfrauen mit dem Thema Brustkrebs am 16. Januar. Wie Mikroplastik mit selbst hergestellten Putz- und Waschmittel vermieden werden kann, dazu referiert Cornelia Schoch-Kögl am 30. Januar.

Nützlinge und Schädlinge im Hausgarten identifiziert Edgar Lamparter am 13. Februar und am 20. März bekommen die Landfrauen den Grünen Daumen für Balkon- und Kübelpflanzen vermittelt.

Am 26. Februar treffen sich die Vereinsmitglieder in Birgits Bistro im Schonacher Kurpark zum Fasnetessen und am 16. März findet der Bezirkslandfrauentag in Fischbach statt. Die Jahreshauptversammlung am 3. April beschließt das Winterprogramm.

Zum Staudentausch lädt im nächsten Frühjahr Petra Hettich ein, und gegrillt wird bei Irene Fischer. Der Landfrauenchor trifft sich auch künftig am ersten Dienstag des Monats bei Rosmarie Nock. Erika Kienzler organisiert für das kommende Frühjahr einen Ausflug. Zu den einzelnen Programmpunkten sind die Vereinsmitglieder und alle Interessierten willkommen.

Weitere Informationen, auch zu den Anmeldefristen gibt es unter www.landfrauen-rstriberg.de oder beim Vorstandsteam Isolde Kaltenbach, Telefon 07722/71 58, Franziska Scherzinger-Nagel, 07722/91 67 37 und Gertrud Spath, 07722/42 51.