Triberg Geschichten aus einer anderen Zeit mit Witz vorgetragen

Sie erzählt von dem guten Ritter Gawayn, der aus Treue zum König Arthur eine hässliche Frau heiratete und sie vom bösen Zauber rettete, indem ihr das gab, was am meisten eine Frau begehre: ihren freien Willen.

Und somit ihr auch die Schönheit zurück schenkte. Oder von dem klugen, alten Weib, das den Tod und Frau Holle austrickste. Von dem schwedischen Bauer, der sich und andere zwei Leben rettete, indem er keine moralischen Kompromisse machte und die dritte Lösung fand, die man immer findet – so die lebensbejahende Botschaft des Märchens.

Mit Witz und im Dialekt erzählte Jutta Scherzinger auch von dem jungen Dummkopf, der immer nur Pech hatte und zu Gott ging, damit der Herr aus ihm einen Glückspilz mache. Er lebte so sehr in der Zukunft, dass er alle Geschenke, die ihm Gott in der Gegenwart gab, übersah.

Witzig und weise war auch die Geschichte aus Afghanistan, von dem fleißigen und gescheiten Flickschuster, der dem König geschickt auswich und immer noch sein Brot ehrlich verdienen konnte. Am Ende wird er mit einem hohen Posten belohnt. Fazit: Fleiß und kluges Verhalten werden vom Leben belohnt.

Wolfgang Rogge, Mitgründer und die leidenschaftliche Seele der Stifte-Band, begleitete die Erzählungen mit sanften Tönen, mit Liedern, bei denen auch das Publikum mitsang, erschuf eine Atmosphäre, die an die Königshöfe alter Zeiten erinnerte.

Märchen berühren so sehr die Seelen der Menschen, weil sie Archetypen der Psyche sind. C.G. Jung soll in den Märchen sogar den Schlüssel zur Erhellung der seelischen Vorgänge gesehen haben. Das Kind in uns erfährt durch die Märchenmotive die Grundgesetze der Existenz: Leben und Tod, Gut und Böse, Geschlechtigkeit, Disharmonie und Harmonie, Verhaltensgesetze des sozialen Lebens.

Das Publikum bedankte sich mit großem Applaus für die wunderschöne Darbietung, die lange noch nachwirken werden würde.