Triberg Gelebte Freundschaft zweier Städte

Triberg (ds). Zur Versammlung konnte der Vorsitzende Nikolaus Arnold neben Mitgliedern, den Pfarrer Andreas Treuer, Bürgermeister Gallus Strobel und Mitarbeiterinnen der Tourist-Info begrüßen, die sich über Aktivitäten des laufenden Jahres sowie über den Kassenbericht 2017 informieren ließen.

Über 30 Minuten dauerte der Jahresbericht, der von Arnold sowie der zweiten Vorsitzenden Sabine Kobek vortragen wurde. In einer Power-Point Präsentation ließ Arnold die Ereignisse des Jahres 2018 Revue passieren.

"Wir hatten ein großes Programm auf unserer Agenda, so vom 16. bis 23. Februar den Schüleraustausch, der von der Triberger Seite aus erstmalig von der Französischlehrerin am Schwarzwald-Gymnasium, Mareike Hauck, organisiert wurde. Eingebettet war ein Musikprojekt mit Schülern aus der Partnerstadt, das am 21. Februar im Kurhaus Triberg vor großem Publikum vorgeführt wurde. Vom 12. bis 20. April reisten die Schüler des Gymnasiums nach Fréjus", so Arnold. Danach berichtete er über das Jubiläum zur 55-jährigen Städtepartnerschaft, das vom 8. bis 10. Juni aufwendig gefeiert wurde. Am 9. Juni wurde ein "Triberg-Tag" durchgeführt, der auch eine Zugfahrt sowie die Erkundung der Triberger Sehenswürdigkeiten beinhaltete. Integriert war das Jubiläum ins Schinkenfest, wo neben einem Festakt auch Konzerte und Brauchtumsvorführungen sowie ein Fest- und Trachtenumzug stattfand.