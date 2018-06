Triberg Garanten für gute Unterhaltung

Triberg. Eine der wohl ungewöhnlichsten, um nicht zu sagen verrücktesten Kapellen der Region feierte sich und ihren 40. Geburtstag, die "Bordell-Vielharmoniker", den Einheimischen auch als "Bordellos" bestens bekannt.

Nahezu jeder in der Raumschaft kennt diese Truppe, die oftmals mit schrägen Instrumenten seit vier Jahrzehnten für Ausgelassenheit, Spaß und tolle Unterhaltung sorgt.

Ursprünglich als Fastnachtsmusik gedacht, waren sie nicht lang nach der Gründung auf vielen Festen gefragt, verbreiteten sie doch von den ersten Tönen an eine Wahnsinnsstimmung. Selbst bei den Nachbarn in Frankreich kennt man die Truppe und auch auf dem Ballermann sorgten sie bereits für Stimmung. Zum Triberger Stadtfest gehören sie seit den 1980-ern fest dazu – wie beispielsweise auf Schalke die "Körriewuest". Bei bestem Festwetter sorgten die Vielharmoniker am Samstag schon sehr früh für volle Zelte – "euer Busfahrer hat für euch hier Plätze reserviert", lautete die Behauptung gegenüber einer Reisegesellschaft, die auch prompt hängenblieb. Bei ständig wechselnder Zeltbesetzung ging es bei der 40er-Feier hoch her, wobei sich die Musiker abwechselten, mal spielten die "Bordellos" selbst, mal sorgte "De Giege" Hans-Paul Herr für ausgelassene Stimmung.