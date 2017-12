Triberg Ganze Vielfalt im Europapark zeigen

Raumschaft Triberg. Schon vor Beginn der eigentlichen Sitzung wurde eifrig diskutiert: Der Service in den vielen Ländern, in denen die Schwarzwalduhr Einzug hielt, müsse dringend verbessert werden. Dazu gab es aus der Versammlung einige Vorschläge, so die kostenintensive Schulung von interessierten Tüftlern aus diesen Ländern. Der Vorsitzende Ingolf Haas eröffnete die Versammlung. Er blickte auf ein normal verlaufendes Jahr zurück. Noch bis zum 6. Januar 2018 dauert in Dorotheenhütte in Wolfach die Wahl zur Kuckucksuhr des Jahres. "Ich wäre nicht böse, wenn zur Finissage einige Mitglieder anwesend sein könnten", lautete sein Aufruf.

Jeder Besucher passiert

Eine einmalige Chance sah er diese Wahl. "Wir werden im Eingangsbereich des Europaparks, wo wirklich jeder Besucher durch muss, in einem der Torbögen etliche Vitrinen bekommen, abgestimmt wird vor Ort per Computer", erzählte er strahlend. Ab Mitte März können die Uhren aufgebaut werden. Diese Werbung sei einfach toll, "hier können wir die ganze Vielfalt unserer Erzeugnisse zeigen", betonte er. Der Europapark werbe ohnehin stark mit dem Schwarzwald. "Und wir stellen ein Top-Symbol des Schwarzwalds her", betonte er. Daher wolle er nicht ein Dutzend Schwarzwaldhäuser sehen.