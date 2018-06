Triberg Freundschaft wird ganz groß gefeiert

Eine der ersten Städte in Deutschland, die nach dem Zweiten Weltkrieg mit den Nachbarn in Frankreich eine Städtepartnerschaft eingingen, war Triberg. Die Wasserfallstadt beschloss bereits im Jahr 1963 mit der südfranzösischen Stadt Fréjus eine Jumelage.

Triberg/Fréjus. Nur acht Monate, nachdem im Januar 1963 der deutsch-französische Freundschaftsvertrag – auch als Élysée-Vertrag bekannt – unterzeichnet wurde, waren es die kleine Stadt im Schwarzwald und die damals nicht wesentlich größere Stadt am Mittelmeer, die eine Städtepartnerschaft schlossen, die heute so lebendig ist wie damals.

Dies wird besonders in diesem Jahr wieder sehr deutlich, denn alle fünf Jahre wird ein großes Fest veranstaltet, um den jeweiligen Geburtstag der Partnerschaft zu feiern. So findet stets das runde Jubiläum in Südfrankreich statt, die "Fünfer-Geburtstage" dazwischen in Triberg. Nachdem vor fünf Jahren rund 200 Gäste aus der Wasserfallstadt die Gastfreundschaft an der Côte d’Azur genossen haben, werden es ab Freitag, 8. Juni, etwa genauso viele Franzosen sein, die in den Schwarzwald kommen. Sie wollten beim Triberger Schinkenfest dabei sein, schon wegen des großen Trachtenumzugs am Sonntag, 9. Juni, lässt der Vorsitzende des deutschen Partnerschaftskomitees und Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold verlauten.