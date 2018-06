Triberg FC Sportwochenende mit Neun-Meter-Cup

Das traditionelle Sportwochenende des FC Triberg beginnt am Freitagabend, 29. Juni, gegen 17.30 Uhr mit dem Betriebsfußballturnier, bei dem dieses Jahr um einen neuen Wanderpokal der Stadt Triberg gespielt wird.

Der Samstag und Sonntag gehört tagsüber den Kindern und Jugendlichen, mit verschiedenen Turnieren und Spielen. Anpfiff am Samstag ist um 10 Uhr, am Sonntag um 9.30 Uhr. Zum zweiten Mal findet am Samstag zudem ab etwa 17.30 Uhr ein "Neun-Meter-Cup" mit anschließender Party statt. Hier kann sich jeder anmelden. Ein Team besteht aus vier Schützen und einem Torwart, wobei auch der Torwart als Schütze antritt. Es sind Damen, Herr- und Mixed-Teams erlaubt. Vor jedem Spiel benennt jedes Team einen Schützen, der mit verbundenen Augen aus neun Meter Entfernung schießen muss.

Für das leibliche Wohl der Akteure und Besucher ist im Festzelt an allen drei Tagen gesorgt.