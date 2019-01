Triberg Fasneteröffnung am Narrenbrunnen

Sind Teufel & Co. erst einmal wach, kann es losgehen. Alle Hästräger sind eingeladen, am Umzug teilzunehmen. Das Programm wird durch die Narrenzunft Nußbach gestaltet.. Nach der Vorstellung des Fasnetprogrammes zieht die närrische Schar in das bereits dekorierte Foyer des Kurhauses weiter, um dort gemeinsam mit hoffentlich vielen Zuschauern und Gästen auf die junge Fasnet anzustoßen.