Triberg. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken ist ein Autofahrer im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagvormittag gegen einen blauen Mercedes gefahren, der vor dem Gebäude Nummer 6 in der Hauptstraße in Triberg abgestellt war. Der Unbekannte fuhr laut Polizei, ohne sich um den an dem Auto verursachten Sachschaden in Höhe von knapp 1000 Euro zu kümmern, davon. Hinweise zur Unfallflucht werden an den Polizeiposten Triberg, Telefon 07722/1014, erbeten.