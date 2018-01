Triberg Expansion in Richtung Furtwangen

Triberg/Schonach/Furtwangen. Und so wurde der 36-jährige Diplom Betriebswirt (BA) Andreas Weißer aus Furtwangen, Ende Oktober vergangenen Jahres in der Mitgliederversammlung im Hotel Bären in Triberg einstimmig in dieses Gremium für die Dauer von drei Jahren gewählt (wir berichteten).

Eine Gelegenheit, das Gremium zu verjüngen

Da durch den Tod von Lauer auch das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden vakant wurde und deshalb neu zu besetzen war, lag es nahe, diese Position Weißer anzuvertrauen.