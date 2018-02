Triberg Englisch-Kurse der VHS starten

Triberg. Im Auftrag der Volkshochschule Triberg beginnt ab Freitag, 23. Februar, der englische Sprachkurs "Englisch A1 – Englisch für Einsteiger ohne Vorkenntnisse". Kerstin Volkammer, zertifizierte Englisch-Trainerin der Alba Englisch School in Edinburgh, leitet den Kurs, der Grundzüge vermittelt. Der Kurs umfasst 15 Termine in der Zeit von 17.30 bis 19 Uhr im Kurhaus Triberg. Die Gebühr beträgt 70 Euro. Ebenfalls am Freitag, 23. Februar, beginnt der Sprachkurs "Englisch für den Urlaub – Sprachniveau A2/B1" auch unter der Leitung von Kerstin Volkammer. Der Kurs stimmt auf alltägliche Situationen im englischsprachigen Urlaub ein. Der Kurs findet jeweils an 15 Abenden von 19.15 bis 20.45 Uhr im Kurhaus Triberg statt. Er richtet sich an Teilnehmer mit Vorkenntnissen der Niveaustufe A2/B1 oder drei bis fünf Jahren Schulenglisch. Ein regulärer Kurs findet ab acht Teilnehmern statt, darunter erhöht sich die Kursgebühr. Sie beträgt 70 Euro.