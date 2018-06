Triberg Eine spannende Geschichtsstunde

Allein schon die Fahrt dorthin war ein Erlebnis. Unter wolkenverhangenem Himmel fuhr der Bus durch Gutach- und Kinzigtal nach Freudenstadt – eine wohlbekannte Strecke, weniger besucht war das Murgtal, dessen Halden von dichten Wäldern bestanden, unterbrochen von zahlreichen Felsenschrofen und Siedlungen an Hängen und Höhen, den Schwarzwaldcharakter behalten haben. Dass Deutschland ein Industrieland ist, war spätestens in Gaggenau wieder zu spüren, als der Mercedes-Stern leuchtete und auch die Schilder von Papier- und Kartonagefabriken zu sehen waren.

Nach dem Mittagessen im Gastraum des riesigen ehemaligen Gaskessels begann die Führung mit Rüdiger Staub. Kein anderes Gebäude eignete sich wohl besser für das Monumentalgemälde als der denkmalgeschützte Gaskessel in Pforzheim, für Riesenkunstwerke von 30 Meter Höhe und 100 Meter Länge, wie sie der moderne Künstler gestaltet. Besonders beeindruckend war die perspektivische Darstellung durch belebten Vordergrund und Umgebung der "ewigen Stadt" im Hintergrund, die Landschaft unter bewölktem Himmel, in der Ansicht der Zuschauer von der 15 Meter hohen Plattform aus. Selbstverständlich ist das Bild nicht in allen Einzelheiten wirklichkeitstreu nachgezeichnet – aber genial die Idee, diesen weltgeschichtlichen Augenblick zu wählen.

Bedeutung bis heute