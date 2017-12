Triberg Eine Million Lichter zieren Wasserfall

Mit der Programmvielfalt habe der Triberger Weihnachtszauber längst kulturelle Akzente gesetzt. Zu den Höhepunkten zählen unter anderem die japanische Pianistin Tamako Murakami, die Gruppe Drum Stars und das Duo Ling Ling.

In bewährter Weise werde wieder das Schwarzwald-Quintett auf der Naturbühne für Stimmung sorgen. In der Kinderwelt wird Bike-Künstler und Wetten, dass?-Wettkönig Daniel Rall mit seinen Fahrradtricks nicht nur Kinder zum Staunen bringen. Natürlich ist auch Hannes Schwarz alias Saraph wieder mit einer atemberaubenden, neu konzipierten Feuershow dabei, die er täglich mit Einbruch der Dunkelheit fünf Mal direkt auf dem Wasserfall präsentiert. An vier Abenden vom 27. bis 30. Dezember wird zudem ein großes Feuerwerk den Weihnachtszaubertag beschließen.

"Das Feuerwerk haben wir immer gewollt, weil das nicht nur für die Besucher des Weihnachtszaubers, sondern für alle Triberger Bürger ein tolles Erlebnis ist", betont Bürgermeister Gallus Strobel und nimmt damit indirekt Stellung zu Bedenken, dass die Tiere des Greifvogelparks durch das Feuerwerk gestört werden könnten. Strobel freut sich auf die Veranstaltung, die, wie er sagt, das ganze Jahr über mit Triberg in Verbindung gebracht wird.

Dank des Weihnachtszaubers gewann Triberg 2016 den Titel "Best Christmas City" in der Kategorie Kleinstädte bis 20 000 Einwohner. Den Preis, den die Weihnachtszaubermacher erhielten, werden die Organisatoren auf dem Weihnachtszaubergelände präsentieren.

■Öffnungszeiten und Eintritt: Der Triberger Weihnachtszauber ist vom 25. bis 30. Dezember täglich von 15 bis 21 Uhr geöffnet, das Areal öffnet bereits ab 14 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 11 Euro. Kinder bis acht Jahre haben freien Eintritt. Kinder von 9neun bis 14 Jahren, Behinderte mit Ausweis, Personen mit einem gültigen Baden-Württemberg-Ticket der Deutschen Bahn, Coupons aus Zeitungen und Gruppen ab 20 Personen erhalten den ermäßigten Preis.

■Anfahrt und Parken: Bis 16 Uhr ist eine Anfahrt direkt in das Stadtgebiet möglich. Ab 16 Uhr greift das ausgearbeitete Parkleitsystem mit Shuttlebussen zum Eingang.

■Stars und Sternchen: Täglich finden auf der Naturbühne, der Bühne im Kurhaus und in der Kinderwelt zahlreiche Shows im Halbstundentakt statt. So zeigt Daniel Rall in der Kinderwelt seine Kunststücke auf dem Fahrrad. Rall wurde 2013 Wettkönig in der TV-Show "Wetten, dass?" Im Kurhaus sorgen "The Golden Voices of Gospel" mit ihren Liedern für Stimmung Momente. Und nicht zuletzt sorgt am Wasserfall Supertalent-Finalist Hannes Schwarz täglich mehrfach für feurige Momente.

■Sicherheit: "Der Triberger Weihnachtszauber ist sicher", das betonen die Organisatoren, Thomas Weisser und Rainer Huber. Man werde alles tun, um den Besuchern ein höchstmögliches Sicherheitsgefühl zu geben. Gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Tuttlingen wurde ein Sicherheitskonzept erarbeitet. Die Polizei wird auf dem Gelände präsent präsent sein.