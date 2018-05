Triberg Eine alemannische Brücke bis nach "Dribärg

Zur Auflockerung des Programms stimmte Nagels Frau Christine auf der Gitarre zum Mitsingen mehrere länderübergreifende alemannische Lieder an und intonierte dabei aus einem dem grenzüberschreitenden alemannischen Liederbuch "Woni sing und stand …" das alte badische Lied "In Mueders Stübeli …". Selbst bei dem elsässischen Lied "De Hans im Schnoogeloch …" wurde kräftig mitgesungen. Dem Referenten gelang es, eine "alemannische" Brücke bis nach Triberg zu schlagen.

Er wies auf das Credo hin, das sich im Triberger Kirchenkalendarium (um das Jahr 1522) im Pfarrarchiv befindet. In seiner Präsentation verwies Nagel auf verschiedene Lektüre, welche sich mit dem Alemannischen befasst. Besonders hob er das im Jahr 1980 von dem Triberger Oskar Fleig herausgegebene "Alemannische Wörterbuch", hervor. Ein Standardwerk, welches heute vergriffen sein dürfte. Fleig beließ es in seinem Buch nicht nur bei der alphabetischen Gegenüberstellung einzelner Worte in Alemannisch und Hochdeutsch, sondern legte, sehr zur Freude seiner Leser, auch ein Register mit Schimpfnamen, oder gar Beleidigungen, an. Danach ging Nagel auf die bedeutenden alemannisch-badischen Volksschriftsteller Johann Peter Hebel und Heinrich Hansjakob ein. Hebel wurde durch seinen Gedichtband "Allemannische Gedichte" bekannt und gilt gemeinhin als Pionier der alemannischen Mundartliteratur, während der katholische Geistliche Hansjakob neben wissenschaftlichen Werken und politischen Schriften auch Erzählungen und Romane veröffentlichte, die sich hauptsächlich mit der Lokalgeschichte des Mittleren Schwarzwalds und der Mentalität dieser Menschen befassen.

Nagel ließ auch die einst regional ansässige "Muettersproch-Gsellschaft – Grup uf em Wald", nicht unerwähnt, die bis zu ihrer Auflösung von Günther Kopfmann geleitet wurde. Der, von einer kurzen Pause unterbrochene fast zweistündige Vortrag, endete mit langem Beifall und der Referent erinnerte an die in Freiburg ansässige "Muettersproch-Gsellschaft", die stets nach neuen Mitgliedern sucht.